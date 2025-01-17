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В Агдере возобновила работу еще одна радиотелевизионная станция

ИКТ Материалы 17 января 2025 16:14 (UTC +04:00)
В Агдере возобновила работу еще одна радиотелевизионная станция
Фото: Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - ПО "Телерадио" восстановило работу Гасанризской радиотелевизионной станции в Агдеринском районе.

Об этом Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках работ по восстановлению сети радиотелевизионного вещания на освобожденных от оккупации территориях данная станция была обеспечена электроэнергией. Техническое здание было отремонтировано, станция оснащена техническими средствами и готова к вещанию. Так, были установлены и введены в эксплуатацию телевизионный передатчик мощностью 300 Вт, антенная система конфигурации 4x1, а также другие необходимые технические средства. В результате в Гасанризе и окрестных селах на 25-м телеканале (506 MHs) было обеспечено вещание 8 телевизионных каналов (АзТВ, Общественное телевидение, Идман Азербайджан, Меденият ТВ, CBC Спорт, ATV, Хазар ТВ, Space TВ).

Отметим, что на освобожденных от оккупации территориях на сегодня восстановлена работа 8 радиотелевизионных вещательных станций. Мероприятия по восстановлению проводятся в соответствии с реализацией "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

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