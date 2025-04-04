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«Nar» провел тренинг по мобильной связи для преподавателей (ФОТО)

ИКТ Материалы 4 апреля 2025 15:06 (UTC +04:00)
«Nar» провел тренинг по мобильной связи для преподавателей (ФОТО)

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Предлагая доступные услуги, «Nar» также уделяет особое внимание социальным инициативам. В сотрудничестве с Государственным агентством профессионального образования и компанией «Sustainera Solutions» мобильный оператор организовал специализированный тренинг по оборудованию мобильной связи для преподавателей профессионально-технических учебных заведений. Двухдневный курс был направлен на расширение знаний преподавателей в области современных телекоммуникационных технологий и развитие их практических навыков.

В первый день участники получили теоретические знания о технических основах оборудования мобильной связи. На второй день прошли практические занятия, в ходе которых преподаватели познакомились с базовым и радиосетевым оборудованием мобильного оператора. Тренинг, разработанный и проведенный технической командой «Nar», посетили 10 преподавателей, которые освоили принципы работы мобильных сетей, сетевой инфраструктуры и ключевых технологий.

С помощью этой инициативы «Nar» стремится внести вклад в развитие профессионального образования в стране и поддержать подготовку квалифицированных специалистов в сфере телекоммуникаций. Узнать больше о социальных проектах мобильного оператора можно здесь.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

«Nar» провел тренинг по мобильной связи для преподавателей (ФОТО)
«Nar» провел тренинг по мобильной связи для преподавателей (ФОТО)
«Nar» провел тренинг по мобильной связи для преподавателей (ФОТО)
«Nar» провел тренинг по мобильной связи для преподавателей (ФОТО)
«Nar» провел тренинг по мобильной связи для преподавателей (ФОТО)
«Nar» провел тренинг по мобильной связи для преподавателей (ФОТО)
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