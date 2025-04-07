Перейдите на платформу «Цифровая Школа» с «SİMA İmza»!

В Азербайджане запущена образовательная онлайн-платформа «Цифровая Школа» (www.reqemsal.edu.az). На первом этапе она доступна для школ Баку, а вход осуществляется через единую систему доступа digital.login с использованием «SİMA İmza».

На платформе предусмотрены личные кабинеты для «Ученика», «Родителя», «Учителя» и «Руководителя школы», что предоставляет каждому пользователю получить соответствующий функционал. На платформе ученики могут ознакомиться с расписанием уроков и домашним заданием, родители — отслеживать учебную деятельность и успеваемость детей, учителя — пользоваться электронным журналом, а руководители школ — контролировать эффективность преподавания, процесс оценивания и другие параметры.

Платформа «Цифровая Школа» направлена на усовершенствование образовательного и управленческого процессов путем внедрения современных технологий, а также на повышение прозрачности в системе образования.

Следует отметить, что цифровая подпись нового поколения SİMA значительно снижает зависимость граждан от центров обслуживания, а также помогает организациям сократить нагрузку и расходы. Данное цифровое решение доступно через мобильное приложение «SİMA İmza», которое предоставляется гражданам бесплатно. Более подробную информацию можно найти на сайте sima.az или позвонив в контактный центр по номеру 157.