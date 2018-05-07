AccessBank объявил новый тендер

БАКУ /Trend/ - AccessBank объявляет тендер по системе управления событиями и инцидентами информационной безопасности (SIEM).

Банк приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Компании, заинтересованные участвовать в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az или по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 18 мая 2018 года.

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