"Лукойл Узбекистан" открывает тендер на поставку трансформатора

21 июня 2019 20:37 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Назван основной экспортный товар Грузии
Грузия 20:37
Узбекистан и Китай создали совместное предприятие
ИКТ 17:23
Казахстанский НПЗ наращивает экспорт в Россию
Энергетика 17:21
Узбекско-корейское СП приобретает запчасти
Тендеры 17:06
Казахстан будет поставлять пищевую продукцию в Узбекистан
Бизнес 16:51
Азербайджанская команда с успехом выступила на Всемирных играх в России (ФОТО)
Спорт 16:41
Лента новостей
Рост инвестиций в Казахстан превысил 15%
Финансы 20:37
Назван основной экспортный товар Грузии
Грузия 20:37
Перед зданием парламента Грузии началась акция протеста
Грузия 20:34
Состоялся телефонный разговор Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана
Политика 20:31
В Азербайджане проводят бесплатные тренинги для представителей малого и среднего бизнеса (ФОТО)
Экономика 20:13
В Азербайджане государство поощряет участие женщин в малом и среднем бизнесе
Экономика 19:46
Рамиль Усубов выступил с обращением к личному составу МВД
Политика 19:21
Президент Ильхам Алиев назначил Фамиля Мустафаева председателем Высшей аттестационной комиссии
Политика 19:01
В Иране принято решение ограничить подачу электроэнергии производителям криптовалюты
Экономика 18:36