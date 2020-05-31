Казахстанская нефтекомпания привлечет услуги капремонта оборудования

Тендеры 31 мая 2020 11:03 (UTC+04:00)
Казахстанская нефтекомпания привлечет услуги капремонта оборудования
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 9282
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 9282
Иностранные СМИ: “Действие Армении является угрозой миру и стабильности в регионе”
Иностранные СМИ: “Действие Армении является угрозой миру и стабильности в регионе”
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 7774
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 7774
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