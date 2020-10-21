Консорциум «Хазар» Туркменистана объявляет тендер на закупку средств пожаротушения

Тендеры 21 октября 2020 16:22 (UTC+04:00)
Консорциум «Хазар» Туркменистана объявляет тендер на закупку средств пожаротушения
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