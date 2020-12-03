ОАО "Азеришиг" объявило тендер

Тендеры 3 декабря 2020 17:46 (UTC+04:00)
ОАО "Азеришиг" объявило тендер
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Обнародован объем инвестиций SOCAR в экономику Грузии за 12 лет
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В 2019 году доля турецкого рынка в общем экспорте газа Азербайджана составила 79 процентов
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