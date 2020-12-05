Казахстанский ж/д грузоперевозчик объявил тендер на поставку дизельного топлива
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Казахстанская компания по управлению электросетями привлечет услуги по ремонту автотранспортных средств
Центр Гейдара Алиева, "Пламенные башни" и Бакинский Олимпийский стадион подсвечены цветами азербайджанского флага (ФОТО)
Эксклюзивное интервью с известным литовским военным корреспондентом Ричардасом Лапайтисом: Вместе с Азербайджаном радуюсь победе – я в это всегда верил!
Главным архитектором победы во Второй Карабахской войне является Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев - депутат
Обеспечение территориальной целостности Азербайджана позволит выйти на новый этап развития - депутат
В поселке Акина Исламской Республики Афганистан возведена новая мечеть при поддержке туркменской стороны (ФОТО)
Бюро обязательного страхования Азербайджана выплатило компенсации по требованиям к Standard Insurance