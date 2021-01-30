Казахстанская компания по управлению электросетями закупит батареи
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На территории Турецко-российского совместного мониторингового центра находятся 65 служебных помещений модульного типа (ФОТО)
Охрану Турецко-российского совместного мониторингового центра будет осуществлять азербайджанская армия
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана
На освобожденных территориях Азербайджана создаются структуры местной исполнительной власти и других госорганов
Больше не хочу умирать – надо творить! Ядигар Мурадов поделился воспоминаниями о Празднике музыки, фестивале "Хары-бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа (ФОТО)
Создание института гражданского управления на освобожденных территориях Азербайджана ускорит восстановительные работы - депутат
В Азербайджане будут подготовлены прогнозные показатели и концепция социально-экономического развития
Разрешен транзит через Россию находящейся под фитосанитарным контролем экспортной продукции Азербайджана
Влиятельные научные публикации также опровергают утверждения армян о названии и истории города Шуша – ученый (ФОТО)
О причинах, по которым в Азербайджане в среднем более 10 тысяч человек могут заразиться коронавирусом
Россия и Туркменистан реализуют национальные программы по развитию цифровой экономики - Минцифры России
SHA - "Вторая ЮНЕСКО" намерена включить ряд культурных объектов Азербайджана в список мирового культурного наследия (ВИДЕО)
Россия сформировала перечень направлений по сотрудничеству, которые могли бы заинтересовать Туркменистан