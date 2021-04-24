Узбекский завод закупит поршневой компрессор
БАКУ /Trend/ - Завод по производству синтетического жидкого топлива ООО Uzbekistan GTL в рамках реализации инвестиционного проекта «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК» объявляет конкурс на закупку поршневого компрессора с воздушным охлаждением.
Тендерные заявки принимаются до 12:00 (GMT +5) 7 мая 2021 года.
Телефон для получения дополнительной информации: (+998 71) 202-40-36.
Электронный адрес: [email protected]
Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Фаргона йули, дом 7Б.
(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)
Твиттер: @romakayeva
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