AZAL объявляет открытый тендер для закупки страховки гражданской ответственности воздушных судов

БАКУ/Trend/ - Закрытое Акционерное Общество "Азербайджан Хава Йоллары" приглашает к участию в открытом тендере по Лоту 1 в связи с закупкой страховки гражданской ответственности воздушных судов, принадлежащих ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары", владельцев аэропортов и органов управления воздушным движением, передает Trend со ссылкой на Тендерную комиссию.

Лот-1: закупка страховки гражданской ответственности воздушных судов, принадлежащих ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары", владельцев аэропортов и органов управления воздушным движением

Участникам предлагается подавать свои тендерные предложения по вышеуказанному лоту в письменной форме в запечатанных, подписанных двойных конвертах на азербайджанском языке в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственных закупках». Претенденты должны учитывать все налоги и пошлины, транспортные расходы до места назначения.

Участники тендера должны иметь необходимые финансовые и технические возможности для выполнения договора.

Претенденты, имеющие потенциальные возможности, могут получить сборник основных условий в связи с лотом по адресу ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» - город Баку, поселок Бина, Международный Аэропорт Гейдар Алиев, Терминал 2, после перечисления платы за участие в размере 1000 манат на следующий расчетный счет заказчика.

Банковские реквизиты закупающей организации для перечисления платы за участие в тендере:

Счет: AZ88AZAL38050000001000002000

ИНН: 9900000831

Банк: ОАО “PREMIUM BANK” филиал №2

ИНН банка :9900006241

Код: 508267

К/С: AZ70NABZ01350100000000020944

S.W.İ.F.T: AZAL AZ 22

Взнос за участие не возвращается ни при каких обстоятельствах.

Претенденты должны предоставить следующие документы для участия в тендере:

- письменное обращение на участие в тендере;

- справка об опыте претендента в проведении аналогичных работ;

- банковский документ об уплате взноса за участие;

- справка из банка о финансовом состоянии претендента за последний год;

- копия финансовой отчетности претендента за последний год, утвержденная налоговыми органами;

- справка соответствующего налогового органа об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также о невыполнении налогоплательщиком обязательств, установленных по Налоговому Кодексу Азербайджанской Республики, в течение последнего года (за исключением периода приостановки деятельности);

- документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам микро-, малого, среднего и крупного предпринимательства;

- копии документов, отражающих полное наименование и правовой статус претендента (устав, свидетельство о государственной регистрации или выписка из реестра, ИНН и др.), а также банковские реквизиты;

- документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного подписывать тендерное предложение и договор о закупке;

- срок действия тендерного предложения (должно быть в силе не менее 30 банковских дней с момента вскрытия конвертов);

- банковская гарантия в размере 1% от стоимости тендерного предложения (должна быть действительна как минимум на 30 (тридцать) банковских дней дольше срока действия тендерного предложения).

Для участия в тендере претендентам необходимо предъявить вышеуказанные документы (за исключением тендерного предложения и банковской гарантии) до 15:00 часов 08.06.2021 года, а тендерное предложение и банковскую гарантию в запечатанных, подписанных двойных конвертах до 15:00 часов 17.06.2021 года на адрес Азербайджанская Республика, AZ 1044, город Баку, поселок Бина, Международный Аэропорт Гейдар Алиев, Терминал 2.

Конверты с тендерными предложениями претендентов будут вскрыты в 11:30 18.06.2021 года по адресу AZ 1044, город Баку, поселок Бина, Международный Аэропорт Гейдар Алиев.

Конверты, представленные после указанного срока, будут возвращены невскрытыми.

Уполномоченный представитель претендента может участвовать в процедуре вскрытия конвертов.

Желающие могут связаться с контактным лицом для получения дополнительной информации о тендере.

Контактное лицо: начальник финансово-экономического управления – Альяддин Кулиев.

Телефон: (99412) 497-26-00; Дополнительный (28-11); (99412) 497-28-11.

e-mail: [email protected]