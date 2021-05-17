SOFAZ объявил тендер
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Завидующие успехам Азербайджана силы пытаются испортить наши отношения с дружественными странами – депутат
В связи с военными преступлениями Армении в международные организации направлено около 400 обращений - азербайджанский министр
Деятельность Фонда Гейдара Алиева сегодня распространяется на все важные сферы жизни Азербайджана - депутат Госдумы РФ
Летала на Джыдыр дюзю, как птица, а вокруг кружили бабочки - заслуженная артистка, танцовщица Этери Джафарова (ВИДЕО, ФОТО)
Лишь 10% мобильных операторов в мире не смогут к 2025 г. обеспечить поддержку eSIM - Ассоциация GSMA
Международный центр мугама восстановит старинные инструменты, принадлежавшие Зульфугару Гаджибейли и маэстро Ниязи
Определены победители Научных конференций, посвященных 98-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Армянская сторона демонстрирует неадекватную реакцию на процесс уточнения границ