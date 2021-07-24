Казахстанское угледобывающее предприятие закупит трубы
Лента новостей
В Бейлагане простились с азербайджанским военнослужащим, погибшим в результате армянского обстрела (ФОТО)
Узбекистан, НАТО обсудили подписание меморандума о взаимопонимании в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций
США хотят сотрудничать с единомышленниками в сфере освоения космоса - генерал Джон Рэймонд для АМИ Trend
ФАО поддерживает развитие производственно-сбытовой цепочки в сельском хозяйстве Азербайджана (Эксклюзив)
Состоялась встреча вице-премьера правительства Азербайджана с делегацией во главе с замминистра экономразвития РФ (ФОТО)
Очень взволнованы увиденным на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана - французский депутат (ФОТО)
Визит миссии российских компаний в Азербайджан поспособствует расширению взаимных экономических связей - министр
Утвержден новый состав комиссии Азербайджана по исполнению положений «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта»