Консорциум в Туркменистане объявил тендер на закупку оборудования
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Восьмое чувство и восемь нот Джамала Гурбанова: Особое видение окружающего мира и отражение духовной сущности (ВИДЕО, ФОТО)
Товарооборот между Азербайджаном и Россией меньше подвержен влиянию мировых цен на энергоносители - минпромторг РФ
Вся идеология армян основана на ненависти и создании ложной истории – завотделом Администрации Президента Азербайджана
В Гадруте проведено совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра при Координационном штабе (ФОТО)
Провокации Армении на границе с Азербайджаном во время Олимпиады противоречат общегуманитарным принципам – эксперт