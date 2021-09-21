Филиал российской компании в Туркменистане объявил тендер
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С каждым днем близится возвращение на наши исконные земли – завотделом Администрации Президента Азербайджана
Visa помогла в диджитализации 16 миллионам малых и средних предприятий на пути к цели компании предоставить цифровые возможности 50 млн МСБ
Многомиллионная аудитория США, Европы и Азии восхитилась коллекциями азербайджанского дизайнера (ВИДЕО)
Проведены многочисленные встречи с руководителями всех политических партий Азербайджана – Адалят Велиев
Во время армянской оккупации были разграблены минерально-сырьевые ресурсы Азербайджана - замминистра
Таджикистан заинтересован в присоединении к региональным коридорам и транспортным проектам – Эмомали Рахмон
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Бакинского Европейского лицея (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в средней школе №307 Сабунчинского района Баку (ФОТО)
Азербайджан улучшил свои позиции в Глобальном инновационном индексе 2021 года - Агентство интеллектуальной собственности
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 71 Сабунчинского района (ФОТО)
За период оккупации азербайджанских земель армяне совершили умышленные поджоги на территории в 100 га – минэкологии
Развитие животноводства на освобожденных землях обусловит снижение цен на мясомолочную продукцию в Азербайджане – депутат
Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство
В Баку прошла церемония в связи с завершением совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана (ФОТО/ВИДЕО)