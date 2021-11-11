АО в Казахстане закупит трубы
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Сотрудничество между Саудовской Аравией и Азербайджаном жизненно важно для стабильности мировых нефтегазовых рынков - Парвиз Шахбазов
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев сыграл значительную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе – Дэвид Меркель
Азербайджан и ЮНЕСКО активно ведут диалог для организации технической миссии на освобожденные территории - глава МИД (ФОТО)
На мелиорационные мероприятия из госбюджета Азербайджана планируется выделить порядка 500 млн манатов
Трогательное выступление детей шехидов… Слова Героев Отечественной войны, озвученные языком жестов (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане предпринимаются шаги по минимизации разницы между критерием потребности и прожиточным минимумом - Сахиль Бабаев
Наша поддержка в процессе реконструкции и восстановления освобожденных земель Азербайджана будет постоянной и впредь - Эрдоган
Граждане Азербайджана могут пройти необходимые обследования и продлить инвалидность - министр труда и социальной защиты населения
Азербайджанская писательница отмечена Bonne Vie Ulduzları - "Лучшая писательница года тюркского мира" (ФОТО)
Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, несмотря на ухудшение погодных условий