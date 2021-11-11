АО в Казахстане закупит трубы

Тендеры 11 ноября 2021 09:53 (UTC+04:00)
АО в Казахстане закупит трубы
Названы сроки начала строительства ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт в Азербайджане
Названы сроки начала строительства ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт в Азербайджане
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Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Саудовской Аравией в газовой сфере
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