Филиал итальянской Eni в Туркменистане объявляет тендер на реализацию сырой нефти
В Международном фонде тюркской культуры и наследия представлена коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой (ФОТО)
Азербайджан избран площадкой проведения масштабного международного конкурса красоты International Beauty & Model
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Представители Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центрального Таможенного Госпиталя приняли участие в международном конгрессе (ФОТО)
В произведениях Низами Гянджеви на первый план выходит тюркская принадлежность – первый замминистра культуры
Предстоящий Международный форум Низами Гянджеви - очень важное мероприятие – замминистра культуры Азербайджана
В пригородах Баку планируется строительство более 7 тыс. километров канализационных линий - ОАО "Азерсу"
Франция не в состоянии выполнить свои обязательства в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ – азербайджанский депутат
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций ООО Optimal Electronics (ФОТО)