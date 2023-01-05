Завершен тендер на подготовку ТЭО проекта водохранилища Хакаричай

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений завершило тендер на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) и проектной документации по проекту водохранилища Хакаричай (Восточно-Зангезурский экономический район), сообщает Trend в четверг со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно информации, с консорциумом ООО «Hidroloq» и азербайджанским филиалом компании «Temelsu» Uluslararası Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirkəti» (Турция) подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 4,454 миллиона манатов.

Реализация работ по контракту рассчитана до 31 октября 2024 года, говорится в сообщении.