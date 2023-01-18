Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Тендеры

Завершен тендер ЦБ Азербайджана на закупку услуг по подготовке методологии оценки активов

Тендеры Материалы 18 января 2023 11:14 (UTC +04:00)
Завершен тендер ЦБ Азербайджана на закупку услуг по подготовке методологии оценки активов

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил тендер на закупку услуг по подготовки методологии оценки финансовых активов и финансовых обязательств на основе требований МСФО-9.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на портал госзакупок (https://etender.gov.az/).

Согласно информации, на услуги по подготовки методологии оценки будут направлены 109,74 тысячи манатов.

ЦБА подписал соответствующий контракт с ЗАО "Baker Tilly Audit Azerbaycan", говорится в сообщении.

По условиям тендера, методология должна быть подготовлена в течение 90 дней.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости