Завершен тендер ЦБ Азербайджана на закупку услуг по подготовке методологии оценки активов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил тендер на закупку услуг по подготовки методологии оценки финансовых активов и финансовых обязательств на основе требований МСФО-9.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на портал госзакупок (https://etender.gov.az/).

Согласно информации, на услуги по подготовки методологии оценки будут направлены 109,74 тысячи манатов.

ЦБА подписал соответствующий контракт с ЗАО "Baker Tilly Audit Azerbaycan", говорится в сообщении.

По условиям тендера, методология должна быть подготовлена в течение 90 дней.