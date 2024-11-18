Азербайджан закупает новую технику для разминирования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан будет завезена новая техника для разминирования.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в связи с этим Агентство по разминированию Азербайджанской Республики приступило к подготовительным работам.

Таким образом, будут выполнены работы по закупке оборудования для разминирования, запасных частей и учебных услуг.

Организация доверила выполнение указанных работ ООО Improtex Industries и заключила с ним контракт стоимостью 2.304.864 AZN (2 миллиона 304 тысячи 864 маната).

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