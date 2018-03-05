Готовность Баку к EXPO 2025 проверят в апреле (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Исследовательская миссия Международного бюро выставок (BIE) 17-19 апреля посетит Азербайджан, который является одним из кандидатов на проведение выставки EXPO 2025, сказали Trend в понедельник в бюро.

«17-19 апреля исследовательская миссия посетит Азербайджан для оценки заявки на проведение выставки в столице страны Баку. Программа визита миссии в настоящее время уточняется», - сказали в BIE.

Азербайджан выступил с предложением организовать выставку Baku EXPO 2025 с 10 мая по 10 ноября. Предложенная тема выставки - «Развитие человеческого капитала, строительство лучшего будущего».

Отметим, что на проведение Ехро 2025 претендуют также Екатеринбург (Россия) и Осака (Япония).

Исследовательская миссия Международного бюро выставок посетит Японию 6-8 марта, а Россию - 2-4 апреля.

Задача исследовательской миссия заключается в оценке осуществимости и жизнеспособности проекта EXPO, что является необходимым шагом для дальнейшего продвижения кандидатуры в процессе отбора.

Заключение исследовательской миссии будет обсуждаться в Исполнительном комитете BIE в мае, после чего будут предоставлены рекомендации генеральной ассамблее бюро, основанные на жизнеспособности и соответствии каждого проекта требованиям BIE.

Напомним, что впервые Азербайджан с национальным павильоном участвовал во Всемирной выставке “Milan EXPO 2015”. Павильон Азербайджана на “Milan EXPO 2015” посетило свыше трех миллионов человек. На Международной ботанической выставке “Antalya EXPO 2016” в Турции национальный павильон Азербайджана также вызвал большой интерес. На международной выставке “EXPO 2017”, проведенной в Астане, Азербайджан был представлен павильоном, созданным на основе концепции «Энергетический край – энергия, перевозимая из прошлого в будущее».

Отметим, что Азербайджан является единственным членом ОИС, выдвинувшим свою кандидатуру на проведение Ехро 2025.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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