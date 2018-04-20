БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо повышать качественную конкуренцию на туристическом рынке, заявил на пресс-конференции в пятницу председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана, президент Всемирной организации оздоровительного туризма Руслан Гулиев.

"Помимо ценового фактора в приоритете также должно быть качество предоставляемых услуг. В этой связи также необходимо повышение квалификации работников, занятых в данной сфере", - отметил Гулиев.

В то же время, по его словам, для снижения конечной стоимости предоставляемых туристических услуг необходимо рассмотреть возможность снижения налоговой нагрузки на предпринимателей, предоставления им низкопроцентных кредитов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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