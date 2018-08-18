Казахстанские СМИ о лучших достопримечательностях Баку, которые непременно стоит посетить (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В прошлом веке Баку называли восточным Парижем, но сегодня при виде бакинских небоскребов на ум все чаще приходит Дубай - к тому же источником богатства и у первого, и у второго была и остается нефть. Но стоит учесть возраст Баку и удивиться, насколько грамотно власти ухитряются сохранить и облик старины, не теряя при этом шарма древнего города, бережно хранящего наследие прошлого, и в ускоренном режиме придавать ему модерновый облик. Здесь современная архитектура гармонично сочетается со средневековыми постройками. При этом Баку - по-прежнему восточный город с присущим загадочному Востоку колоритом. Тут можно ранним утром выйти на шумный базар и прикупить ковер, сотканный вручную, а уже вечером отправиться любоваться на футуристические небоскребы "Пламенных башен". Или, отведав в располагающей к задушевному разговору обстановке традиционных азербайджанских блюд, завершить день, пропустив стаканчик-другой в ультрамодном баре Bentley's, что в гостинице Four Seasons.

Деловой портал Казахстана Капитал.kz совместно с авиакомпанией SCAT собрал лучшие достопримечательности, которые непременно стоит посетить, пляжи, которые не оставят тело без золотистого загара, и расскажет о том, какова азербайджанская кухня на вкус.

Но прежде чем вы отправитесь изучать Баку, до него еще нужно долететь из Казахстана. Уже несколько лет авиакомпания SCAT осуществляет прямые перелеты по направлению Актау - Баку ежедневно. Это прямой рейс, время в пути занимает всего 50 минут, перелеты осуществляются на комфортабельном воздушном судне Boeing. Для того чтобы казахстанцам было удобно добираться до Азербайджана, авиакомпания предоставляет удобные стыковки из нескольких городов Казахстана: Шымкент, Алматы, Астана, Атырау и Актобе. Увеличивая собственный парк воздушных судов, SCAT ежегодно расширяет географию полетов и увеличивает частоту рейсов на уже существующих направлениях. В этом году парк авиакомпании уже пополнили два воздушных судна Boeing 737, один из которых воздушное судно новейшего поколения семейства BOEING - Boeing 737 MAX 8. В планах авиакомпании дальнейшее увеличение парка ВС, открытие новых направлений и наращивание частот на уже существующих.

"Руссо туристо облико морале", или Где находится улица "черт побери"?

Если в Баку есть старый город, значит у него есть сердце. И совсем неважно, как строится и растет мегаполис, какими высотками и развязками красуется и каким современным он при этом становится. Этот маленький кусочек старины, словно корни дерева, держит всю крону истории.

Самое правильное, что можно сделать в старом Баку, или как он назывался ранее Ичери-Шехер, - это заблудиться. Не нужны никакие цели или важные точки маршрута. Просто растворитесь в узких улочках. Да, тут всегда много туристов и остаться один на один вряд ли получится, но почувствовать настроение города можно. Отключите навигатор, уберите карту, но не забудьте взять фотоаппарат. В Ичери-Шехер течет своя жизнь. Здесь живут люди, готовят еду, стирают белье, а детишки гоняют котов. А какие там балконы! Кто-то говорит, что они портят лик старого города. Ну и что, что балкон нависает над узкой улочкой, зато он красиво отделан или обвит лозой винограда, что, несомненно, придает особый колорит. А двери? Мимо таких просто так не пройдешь, ведь за ними скрывается целая жизнь. Бродить по старому городу можно сколько угодно, и при этом вы ни разу не упретесь в тупик. Любая улочка выводит на другую, потом на третью, но, несомненно, в итоге вы дойдете до Девичьей башни - это символ старого города, да и один из символов Баку.

Здесь теряйся, не теряйся в узких улочках, а все равно выйдешь на ту самую, где "черт побери" и "упал, потерял сознание, очнулся, гипс". В старом городе Баку снимался эпизод фильма "Бриллиантовая рука". Абсолютно все туристы самозабвенно ищут это место, а потом изображают известную сценку. Бакинцы, зная это, дружественно предлагают услуги фотографа. Координаты места такие: улица Kicik Qala, дом 8, ориентир - кафе "Тандер". Улица довольно длинная, и если вы хотите "упасть" на том самом месте, то ориентируйтесь на пересечение с улицей Veli Memedov.

Второе знаковое место из фильма "Бриллиантовая рука" - где женщина легкого поведения приставала к советскому человеку. Помните эту сценку? Заветная дверь тоже находится в старом городе. Ориентир - ресторан Mangal на улице Kicik Qala. Ищите проулок, перпендикулярно подходящий к Kicik Qala, напротив ресторана.

Да и вообще, старый город Ичери-Шехер - настоящий историко-архитектурный заповедник в центре Баку. Лабиринт средневековых улочек, крепостные стены, мечети, бани способны увлечь путешественника на целый день.

Немного истории

Из исторических мест обязателен к посещению находящийся в 30 км от Баку древний храм огнепоклонников Атешгях, который возник на месте "неугасимых огней" - горящих выходов природного газа. В разное время Атешгях был сакральным местом для зороастрийцев, индуистов и сикхов, его название переводится с азербайджанского как "Дом огня".

Еще одно место, традиционно привлекающее внимание путешественников, - это заповедник Гобустан, настоящий музей археологии под открытым небом всего в 60 км к югу от Баку. Горы Гобустана изобилуют любопытнейшими наскальными рисунками, некогда обитаемыми пещерами, разрушенными усыпальницами и следами древнего жилья от каменного века до Средневековья. На одном из камней даже высечена латинская надпись, которую оставил один из солдат римского XII Молниеносного легиона в I веке нашей эры; благодаря ей ученые считают, что дальше этого легиона в истории Древнего Рима никто на Восток не заходил.

Современный Баку

Сегодня Баку выглядит весьма футуристическим, складывается ощущение, что будущее уже наступило. Стеклянные небоскребы разнообразной вычурной формы привлекают внимание туристов. Еще современный город интересен для путешественников красивыми парками и необычными скульптурами, запечатлевшими людей за их занятиями: девушка с зонтиком и сотовым телефоном, скрипач и женщина с зеркальцем, поправляющая макияж. Еще одна достопримечательность - "Пламенные башни", строительство которых закончилось в 2012 году.

"Пламенные башни" невозможно пропустить, даже если захочешь. Футуристические высотки, напоминающие языки пламени, находятся в самом центре города. Ночью их зеркальные стены изображают движение огня - его видно даже из самых удаленных мест города. Еще одна бакинская достопримечательность, которую нельзя упустить из виду, - Культурный центр Гейдара Алиева. Волнообразное здание-скульптура британского архитектора Захи Хадид хранит в своих стенах музей имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, концертный и выставочный залы. Здесь вы увидите исторические и культурные шедевры Азербайджана, город в миниатюре, а еще служебные автомобили Гейдара Алиева, азербайджанские ковры и национальное кулинарное искусство в фотографиях.

Еще одно знаковое место для всей страны находится неподалеку от основной базы Военно-морских сил Азербайджана - это Площадь государственного флага, где возвышается государственный флаг республики и изображены государственные символы - герб, гимн и карта Азербайджана, выполненные из позолоченной бронзы. Здесь же работает Музей государственного флага (здание в виде восьмиконечной звезды), где представлены ордена, медали, деньги, почтовые марки, флаги и другие экспонаты, рассказывающие об истории страны. До 2011 года флагшток, который был установлен на площади, считался самым высоким в мире - его 162 м даже попали в Книгу рекордов Гиннесса. Но затем это достижение перебил Душанбе.

Получить гастрономическое удовольствие

Сегодня все чаще туристические агентства предлагают гастрономические туры в разные страны мира, Баку - не исключение, здесь можно вкусно позавтракать, пообедать и поужинать. Всем известно, что азербайджанская кухня очень вкусная и очень сытная, она не оставит ни одного человека равнодушным и, наверное, не отправит домой без лишних пары кило. Так что же попробовать? Сейчас мы все расскажем!

Плов с ароматным шафраном, сочный шашлык, приправленный сумахом, буглама и левенги - блюда из рыбы, сладкие пирожки шекербура на десерт, ломящийся от свежих фруктов и овощей стол и под занавес кисло-сладкий шербет в качестве прохладительного напитка - все это разнообразная и самобытная азербайджанская кухня.

Особым блюдом азербайджанской кухни является плов - о нем у нас в Казахстане знает каждый. Но существуют и более необычные версии этого блюда, среди которых плов с молоком, яйцами или орехами, а также хан-плов, запеченный в тесте. Здесь его принято запивать шербетом - прохладительным напитком, в состав которого входят фруктовые и ягодные соки, а также настои семян и почек различных растений.

Другое блюдо, которым славится азербайджанская кухня, это шашлык - сочный и ароматный, приготовленный на мангале или в тандыре, из баранины или осетрины, приправленный особой кисловатой специей - сумахом. Попробуйте также долму, азербайджанцы ее просто обожают. Чаще всего под долмой подразумевается завернутый в виноградные листья мясной фарш - этот классический вариант блюда называется "ярпаг". Существуют и другие виды долмы, когда мясом фаршируют помидоры, баклажаны или перец.

Еще одно популярное в кулинарии страны блюдо - кутаб - эдакий фастфуд, это тонкий пирожок размером с ладонь в форме полумесяца, фаршированный мясной начинкой и обжаренный в раскаленном бурлящем масле, - напоминает наш чебурек? Но, нет, его тоже здесь готовят по-другому. Существует и вегетарианский вариант этого кушанья - кета, фаршированная шпинатом, кинзой, укропом, гранатовыми зернами и тертой брынзой.

С особой любовью в Азербайджане относятся к чаепитию после сытного обеда, поэтому большой популярностью здесь пользуются различные сладости и варенья. В азербайджанскую сладкую выпечку, насчитывающую более 30 разновидностей, добавляют мак, орехи, миндаль, кунжут, имбирь, кардамон и многое другое. Среди наиболее известных азербайджанских сладостей - пахлава, шекербура, бакинское курабье. К чаю также принято подавать варенье, его готовят из арбуза, белого кизила, молодых грецких орехов, а также из так называемых райских яблочек размером с черешню. Любовь азербайджанцев к варенью настолько велика, что здесь его делают даже из оливок. Не удивляйтесь, если чай вам предложат до обеда - в Азербайджане это выражение гостеприимства и радушия гостям от хозяев дома.

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Баку окружен десятками сел, расположенных на расстоянии 10−15 км и вместе с городом составляющих бакинскую агломерацию. Большинство из них находятся в зоне побережья Каспийского моря - Бильгях, Мардакян, Новханы - и располагают собственными санаториями, водолечебницами, пансионатами и прекрасными благоустроенными пляжами. Благодаря особенному географическому положению галечных пляжей на Каспийском море практически нет. На всей протяженности бакинского побережья подходы к воде покрывает чистый мелкий песок. Спуск в море пологий, для того чтобы попасть на большую глубину, порой нужно отойти от берега на приличное расстояние.

Самые посещаемые пляжи Баку находятся в Новханах - Barbados Beach, Crescent Beach, Sahil Beach и Palma Beach. Большинство из них с развитой инфраструктурой - есть кабинки для переодевания, лежаки и зонтики, пластиковые столы и стулья, камеры хранения, душ и туалет. Пляжи принадлежат частным лицам - владельцам отелей, гостиниц и пансионатов. На некоторых взимается фиксированная плата за вход, в которую включено также пользование всеми благами цивилизации. На других оплачивать зонтики, лежаки и стоянку авто придется отдельно.

Близ поселка Мардакян находятся одни из самых чистых и благоустроенных пляжей в Баку. Стоит выделить Jazzy Beach, Moonlight Beachи Khazar Golden Beach. Помимо стандартного набора услуг, здесь есть бассейны и аквапарки, а многочисленные кафе и рестораны предлагают отведать блюда разных народов мира.

Но если вы хотите увидеть нечто необычное и испытать на себе лечебные свойства черного песка, то вам надо побывать в Астаринском районе, где песок считается целебным, а пляжи почему-то пустуют. Здешний пляж растянулся на 2 км, и все его побережье - будто черное покрывало. Такой цвет песка - из-за вулканических пород в его составе.

Почему не развит дайвинг? Хотя город расположен на самом берегу Каспия, а морское дно близ Апшеронского полуострова таит огромное количество тайн и загадок, дайвинг в Баку развит не очень хорошо. Но все же, если у вас имеется сертификат дайвера, смело отправляйтесь на остров Пираллахи, где местные дайверы совершают погружения. Для любителей понырять дно Каспия в этом районе интересно в первую очередь затонувшими кораблями. В разные годы здесь происходило множество кораблекрушений, поэтому можно наткнуться как на старинные парусники, так и на современные суда. Существуют также легенды о подводном городе и Стеньке Разине, чье золото осталось погребенным на морском дне.

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