Стала известна точная дата открытия первого в Узбекистане горнолыжного курорта

БАКУ /Trend/ - Amirsoy Mountain Resort – первый горнолыжный курорт в Узбекистане – откроется 15 декабря 2018 года в Бостанлыкском районе Ташкентской области, передают узбекские СМИ со ссылкой на заместителя премьер-министра Узбекистана Азиза Абдухакимова.

По словам заместителя премьер-министра, ход реализации проекта контролирует лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Абдухакимов отметил, что государство взяло на себя развитие инфраструктуры Чимгана – строительство и ремонт автодороги, железной дороги, обеспечение электроснабжения.

«Этот проект имеет огромное значение для развития туризма в Узбекистане. У нас туризм в определенной степени является сезонным, то есть имеются «высокий» и «низкий» сезоны. Летом мы практически не ощущаем снижения потока туристов, но есть некоторые проблемы с притоком туристов в зимнее время. Введение в строй этого проекта позволит диверсифицировать туристические услуги в Узбекистане и обеспечить круглогодичное функционирование туристической инфраструктуры», – сказал заместитель премьер-министра.

Абдухакимов заявил, что вместо каждого срубленного дерева при реализации проекта инвестор посадил 100 новых саженцев на Чимгане.

«Мы выполнили все необходимые требования с экологической точки зрения», – отметил Абдухакимов.

Отвечая на вопрос о рисках, директор по развитию бизнеса и проектов PGI Management Хесус Рока заявил, что люди могут ошибочно считать посещение горнолыжного курорта привилегией обеспеченных людей.

«Мы хотим исключить мысль о том, что поездку и отдых на Amirsoy могут позволить только богатые люди. Это для всех. Цены будут доступными», – сказал Хесус Рока.

Представитель компании, ссылаясь на проведенные в течение 2,5 лет исследования, заверил, что сейсмологические риски в регионе минимальны.

Заместитель генерального директора Amirsoy Валерий Ким, отвечая на вопрос о том, как была выбрана компания для реализации проекта, отметил, что «PGI Management сама нашла Узбекистан».

Будущий горнолыжный курорт расположен на территории порядка 900 гектаров в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Проектом предусмотрено создание сети оснежаемых горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяженностью около 21,3 километра, 7 канатных дорог, сноуборд-парка, спортивной школы, жилой застройки и другой курортной инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет более 100 миллионов евро.

Первый этап проекта, завершение которого планируется в декабре, включает в себя строительство 2 канатных дорог протяженностью более 3 километров, 13 горнолыжных трасс различной сложности общей протяженностью 12,3 километра, 2 искусственных озер, вертолетной площадки, системы искусственного снегообразования, зимнего тюбинга, городка из 21 строения в стиле «шале», 2 ресторанов, инструкторской школы, многофункционального центра с пунктами проката горнолыжного инвентаря и других инженерно-коммуникационных сооружений.

Приобретена и находится в процессе доставки снегоуплотнительная техника (ратрак). На эти цели направлено около 30 миллионов евро.

Во время посещения заместителем премьер-министра строительной площадки австрийская компания Doppelmayer продемонстрировала технологическую дорогу (сделанную до верхней точки курорта – 2 292 метра), где будет расположена верхняя станция гондольной 8-местной канатной дороги, подъездные пути к 19 опорам и заливку железобетонных оснований к ним.

Проведение тестовых испытаний двух канатных дорог запланировано на октябрь текущего года.

Руководство проектом доверено компании PGI Management из Андорры.

Ранее директор PGI Хесус Рока сообщил Trend, что PGI в настоящее время ведёт переговоры по оказанию дальнейшей поддержки Amirsoy Mountain Resort после окончания строительных работ.

«Пока мы помогаем узбекским коллегам в Amirsoy Mountain Resort на стадии строительства. Но мы ведём переговоры по оказанию дальнейшей поддержки после завершения строительных работ», - сказал Рока.

Отметим, что PGI является мировым лидером в области операционного управления горнолыжными курортами, среди которых «Гранвалира», входящий в 20-ку рейтинга лучших курортов мира, с более чем 1,6 миллиона проданных ски-пассов в год. Компания работает более чем в 18 странах на четырех континентах.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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