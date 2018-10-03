Азербайджан возглавил список лучших эногастрономических туров в СНГ

БАКУ/Trend/ - Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших эногастрономических праздников и фестивалей стран СНГ в октябре 2018 года, популярных у туристов.

Так, согласно рейтингу, топ-3 лучших эногастрономических туров в СНГ середины осени 2018 года возглавляет гастропутешествия в Азербайджан.

Праздник граната в Азербайджане входит в топ-3 эногастрособытий СНГ, популярных у туристов в октябре 2018 года.

Рейтинг зногастрособытий СНГ и ближнего зарубежья октября-2018 представлен по результатам анализа популярности туров и уникальности событий.

Праздник граната пройдет в азербайджанском городе Гёйчай с 26 октября по 7 ноября. Во время Праздника граната-2018 в Гёйчае пройдут ярмарка гранатов и гранатового сока более 60 сортов и приготовленных по разному гранатов - печеный, вареный и жареный гранат, дегустация азербайджанской кухни, выступления фольклорных групп, спортсменов, танцевальных и песенных коллективов и конкурсы. В Гёйчайском районе, проводящем фестиваль граната с 2006 года, ежегодно собирают более 30 тонн гранатов.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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