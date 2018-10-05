Международный аэропорт Гейдар Алиев входит в число 14 красивейших аэропортов мира

5 октября 2018 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев, расположенный в столице Азербайджана - Баку, входит в число 14 самых красивых аэропортов мира, согласно рейтингу, подготовленному американской сетью блога недвижимого имущества Curbed.

«Расположенный в столице Азербайджана терминал Международного аэропорта Гейдар Алиев имеет гигантские деревянные коконы, спроектированные турецкой архитектурной студией Autoban. В каждом коконе есть кафе, бары, магазины и все удобства, такие как детская игровая площадка. Аэропорт может обслуживать более 5 миллионов пассажиров в год», - говорится в сообщении, размещенном на сайте Curbed.

Другие аэропорты, включенные в рейтинг: Международный аэропорт Денвера, Международный аэропорт Мадрида Барахас, Международный аэропорт Кансай, Международный аэропорт Пекин, Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи, Международный аэропорт Куала-Лумпур, Аэропорт Марракеш Менара, Международный аэропорт Кутаиси, Международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань , Аэропорт Пулково, Международный аэропорт «Королева Алия», аэропорт Чанги и аэропорт Самуи.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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