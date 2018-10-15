«Узбекские авиалинии» увеличивают частоту авиарейсов в Душанбе

15 октября 2018 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания «Узбекские авиалинии» переходит на зимнюю навигацию, в связи с чем полеты из Ташкента в Душанбе и обратно будут выполняться с 29 октября по новому расписанию: два рейса в неделю - по понедельникам и четвергам, передаёт "Подробно.uz".

Каждый понедельник узбекский авиалайнер А320 будет вылетать из Ташкента в 21:00 и прибывать в Душанбе в 21:40, в тот же день состоится вылет из Душанбе в 23:15 и прибытие в Ташкент в 23:55, об этом сообщил Ориф Рузимуродов, представитель «Узбекских авиалиний» в Таджикистане.

«По четвергам самолет будет вылетать из Ташкента в 01:00 и прибывать в Душанбе в 01:40, а вылетать из Душанбе в Ташкент в четыре утра», - отметил он.

По его словам, изменение расписания полетов связано с созданием удобных стыковочных рейсов для транзитных пассажиров из Таджикистана, которые вылетают через Ташкент рейсами авиакомпании в направлении США, стран Европы, Юго-Восточную Азию, а также города СНГ.

До настоящего времени «Узбекские авиалинии», приступившие к регулярным авиарейсам по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент в апреле прошлого года, выполняют один рейс в неделю - по вторникам.

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