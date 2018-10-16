Азербайджан вошел в тройку лидеров в номинации "Гастрономический туризм"

16 октября 2018 08:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вошел в тройку лидеров в номинации "Гастрономический туризм" рейтинга самых популярных туристических направлений National Geographic Traveller Awards 2018, сообщает во вторник агентство Asia-Plus.

Отмечается, что онлайн-голосование проходило на русскоязычном сайте National Geographic с 22 июня по 12 октября.

На первом месте оказался Узбекистан, за страну проголосовали 34 процента участников опроса. Следом идет Италия, она набрала 21 процент голосов. За Азербайджан отдали голоса 17 процентов, а за Францию - 13 процентов.

Южная Корея, Швеция и Армения набрали менее 10 процентов.

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