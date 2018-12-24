Азербайджан становится привлекательным туристическим направлением для граждан России – Бочарников

24 декабря 2018 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан становится узнаваемым местом и привлекательным туристическим направлением для граждан России, сказал в понедельник посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку, сообщает Trend.

«У нас очень активно прорабатывается вопрос установления сотрудничества между горнолыжными курортами в Азербайджане и на Северном Кавказе в России», - сказал Бочарников.

Что касается круизного направления, то посол отметил, что в будущем году будут предприняты усилия для того, чтобы приступить к реализации этого начинания.

Для этого необходимо строить суда, сказал посол, добавив, что в России уже заложено одно судно, которое строится в Астраханской области.

«О степени готовности я не могу судить. Будем, надеется, что в 2019 году удастся достигнуть продвижения», - сказал посол.

Что касается еще большего узнавания россиянами Азербайджана как туристического направления, Бочарников отметил важность открытия в России представительства Совета по туризму Азербайджана (Azerbaijan Tourism Board).

Отметим, что туристическое направление между Россией и Азербайджаном активно развивается, что подтверждает рост туристического потока в Азербайджан и РФ.

В 2018 году в Азербайджане побывали более 800 тысяч россиян.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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