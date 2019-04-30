В марте Турцию посетило свыше 60 тыс. туристов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В марте 2019 года Турцию посетили 60,9 тысячи туристов из Азербайджана, что на 5,35 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, сообщили Trend во вторник в министерстве культуры и туризма Турции.

«Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 2,73 процента», - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в первом квартале 2019 года Турцию посетили 158,4 тысячи туристов из Азербайджана, что на 2,69 процента больше по сравнению с аналогичным кварталом 2018 года.

«Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в первом квартале 2019 года, составила 2,91 процента», - сказали в министерстве.

В министерстве отметили, что в марте 2019 года Турцию посетили 2,746 миллиона туристов, что на 6,39 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Стамбул посетили свыше 984 тысяч, Анталью - 135 тысяч туристов.

«В первом квартале 2019 года Турцию посетили 6,859 миллиона туристов что на 7,07 процента больше по сравнению с аналогичном кварталом 2018 года» - сказали в министерстве.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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