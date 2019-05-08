В Азербайджане расширяются возможности для путешествий в кредит

8 мая 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане туркомпании планируют расширить процесс предоставления турпакетов в кредит, сказал в среду Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, после девальвации 2015 года банки существенно сократили предоставление кредитов для турпоездок.

Отметив, что проводятся работы по расширению этого процесса, Багиров добавил, что в ближайшее время клиенты туркомапний, являющихся членами AzTA, смогут приобретать турпакеты без предварительной оплаты. Стоимость турпакета граждане будут ежемесячно погашать посредством переводов на банковский счет максимум в течение одного года.

Председатель AzTA добавил, что предлагаемый процент кредита будет выгодным.

На предварительном этапе предоставление турпакетов в кредит будет касаться 20 компаний, являющихся членами AzTA, но их число будет постепенно расти.

В заключение он сказал, что клиенты могут пользоваться турпакетами в кредит в любом направлении и без ограничений в цене.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане огромные возможности для развития винного туризма - агентство
Туризм 2 мая 12:26
В Азербайджане подорожали турпакеты в Турцию
Туризм 1 мая 18:42
Сколько тратят туристы, приезжающие на Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан?
Общество 27 апреля 09:56
Азербайджан будет готовить туристических гидов с международным статусом
Туризм 19 марта 10:59
Состоялась весенняя сессия выставки Prime Travel Market (ФОТО)
Туризм 18 марта 11:00
В какие страны выезжали азербайджанцы на Новый год
Общество 3 января 16:27
Лента новостей
В Азербайджане перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие
Происшествия 17:14
На сколько может вырасти рынок страхования Азербайджана в 2019 году?
Финансы 17:12
Ученые раскрыли секрет уникального запаха темного шоколада
В мире 17:12
Заложен новый социально-производственный комплекс рядом с озером «Алтын Асыр» в Туркменистане
Туркменистан 17:00
Трамп ответил на публикацию The New York Times об убытках своего бизнеса в 80-90-е годы
В мире 16:55
Узбекско-корейское СП открывает тендер на поставку металлорежущих инструментов
Тендеры 16:52
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о ценах на билеты на поезд Баку-Анкара
Бизнес 16:51
Азербайджанская община Нагорного Карабаха протестует против закрытия ее аккаунта Twitter
Политика 16:49
При обстреле террористом жилого дома в Ираке погибли три человека
В мире 16:42