В Азербайджане расширяются возможности для путешествий в кредит

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане туркомпании планируют расширить процесс предоставления турпакетов в кредит, сказал в среду Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, после девальвации 2015 года банки существенно сократили предоставление кредитов для турпоездок.

Отметив, что проводятся работы по расширению этого процесса, Багиров добавил, что в ближайшее время клиенты туркомапний, являющихся членами AzTA, смогут приобретать турпакеты без предварительной оплаты. Стоимость турпакета граждане будут ежемесячно погашать посредством переводов на банковский счет максимум в течение одного года.

Председатель AzTA добавил, что предлагаемый процент кредита будет выгодным.

На предварительном этапе предоставление турпакетов в кредит будет касаться 20 компаний, являющихся членами AzTA, но их число будет постепенно расти.

В заключение он сказал, что клиенты могут пользоваться турпакетами в кредит в любом направлении и без ограничений в цене.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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