Этим летом за границу поедут больше граждан Азербайджана - AzTA

БАКУ /Trend/ - По данным туристических компаний, этим летом увеличится число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сказал во вторник Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, как и в прошлые годы, в этом году азербайджанские туристы опять предпочитают Турцию.

Багиров добавил, что девальвация маната в 2015 году сказалась на числе выезжающих за границу, и в первые годы после нее уровень показателей упал, но с прошлого года число выезжающих из страны возросло.

Председатель Ассоциации отметил, что среди местных туристов приобрело популярность раннеепланирование и бронирование путешествий: «Раньше азербайджанские туристы в последний момент бронировали поездки. Теперь дата отбытия устанавливается за 3-4 месяца, места бронируются заранее».

Отметим, что число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-феврале этого года, выросло на 25,5 процента в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, составив 731,6 тыс. человек.



(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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