Все больше британских туристов посещает Азербайджан

5 ноября 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С января по октябрь 2019 года Азербайджан посетили 32 тысячи британских туристов, что на 23,5 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что в 2019 году в сравнении с прошлым годом наблюдается рост числа посетивших Азербайджан на 10,9 процента.

Сейчас делегация Азербайджана участвует в выставке World Travel Market, проходящей в Лондоне при организации Государственного агентства по туризму и Азербайджанского бюро по туризму. На выставке, которая проходит 4-6 ноября, Азербайджан представляют 12 туристических компаний.

Напомним, что на выставке World Travel Market, которая прошла в 2018 году, состоялась первая для международной общественности презентация нового туристического бренда Азербайджана.

Отметим, что Азербайджан участвует в этой выставке с 2002 года.

В выставке, которая проводится с 1980 года, ежегодно участвуют более 51 тысячи представителей индустрии туризма.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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