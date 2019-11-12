Georgian Airways временно прекращает полеты в несколько городов

12 ноября 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания Georgian Airways временно прекращает полеты в нескольких направлениях или сокращает их частоту, сообщает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

Полеты в направлении Тбилиси-Барселона прекращаются с 20 ноября до 18 декабря, а также с 12 января до 4 марта.

Полеты в направлении Тбилиси-Болонья прекратились 8 ноября и возобновятся после 18 декабря. В данном направлении полеты также будут прекращены с 10 января до 4 марта.

Полеты в направлении Тбилиси-Брюссель прекращаются с 21 ноября до 12 декабря, а также с 16 января до 5 марта.

Полеты в направлении Тбилиси-Лондон прекращаются с 23 ноября до 7 декабря, а также с 15 января до 11 марта.

Полеты в направлении Тбилиси-Прага прекращаются с 19 ноября до 10 декабря.

А в направлении Тбилиси-Берлин полеты будут прекращены шестого и 16 декабря, а с 17 января до 6 марта полеты будут прекращены полеты по пятницам. В течение этого периода полеты будут выполняться только одним рейсом.

Полеты в направлении Тбилиси-Киев по средам прекратились с шестого ноября по 18 декабря . В течение этого периода полеты будут выполнятся два раза в неделю.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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