Предлагается разрешить некоторым гражданам России въезд в Азербайджан по общегражданскому паспорту

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного Агентства по туризму Фуад Нагиев предложил разрешить некоторым гражданам России въезд в Азербайджан по общегражданскому паспорту.

Как передает в субботу Trend, Нагиев сообщил, что недавно выступил с таким предложением на Х Азербайджано-российском межрегиональном форуме.

«Я предложил разрешить гражданам некоторых регионов России въезд в Азербайджан по общегражданскому паспорту. Наши туристические отношения направлены не только на развитие связей с центром России, но и регионов. В настоящее время по этому поводу ведутся переговоры», - сказал Нагиев.

Он сообщил, что по сравнению с прошлым годом число граждан Азербайджана, посетивших Россию за этот год, увеличилось на 7,7 процента, а число граждан России, посетивших Азербайджан, - на 6,1 процента. Хотя динамика положительная, но эти цифры нельзя назвать большими, заметил председатель Агентства затронув также тему визового режима:

"Мы заинтересованы в упрощении процесса выдачи виз, а с некоторыми странами – применении даже безвизового режима. Естественно, у Агентства есть много предложений в связи с развитием туризма», - отметил Нагиев.

Он добавил, что в настоящее время в Азербайджане успешно осуществляется выдача электронных виз. По его словам, это создает возможность для того, чтобы страну посещало больше туристов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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