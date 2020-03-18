В Узбекистане будет автоматически продлен срок действия виз иностранных граждан

БАКУ/Trend/ - Срок действия виз иностранных граждан, находящихся в Узбекистане, будет автоматически продлен до 10 апреля текущего года, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Госкомтуризма.

Кроме того, гражданам стран, имеющим право въезжать в страну без визы на определенный срок (в случае нарушения установленного срока) в порядке исключения будет разрешено выехать из страны до 10 апреля текущего года.

Напомним, что в связи с временным закрытием с 16 марта авиационных и автодорожных сообщений Узбекистана со всеми иностранными государствами ведется работа по организации чартерных авиарейсов для иностранных граждан, находящихся в Узбекистане и для узбекистанцев за рубежом.

Решение об этом было принято 17 марта на заседании специальной комиссии Кабинета министров по подготовке программы мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в стране.

Согласно документу, в случае возврата авиа- и железнодорожных билетов, приобретенных в целях туризма, в том числе по внутренним направлениям, приходящегося на период карантина, полная сумма будет возвращена покупателю без штрафа или отсрочки.

Напомним, что общее количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 11 человек.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 182 410 человек, 7 954 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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