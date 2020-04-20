Посольства Грузии за рубежом оказали содействия более 9 тысячам соотечественников

БАКУ/Trend/ - По данным на 20 апреля посольства Грузии в разных странах мира в период пандемии коронавируса оказали помощь 9 058 гражданам и помогли вернуться на родину 6 747, передает Trend со ссылкой на МИД Грузии.

Как сообщается, при содействии Межведомственного координационного совета, который работает под руководством премьер-министра Грузии, дипломатические миссии страны за рубежом в координации с центральным аппаратом МИД продолжают помогать гражданам Грузии, находящимся за границей.

В Грузию из разных стран мира люди вернулись как воздушным, так и сухопутным и морским путями.

Для возвращения на родину гражданину необходимо заполнить специальное электронное заявление, которое опубликовано на сайтах министерства и дипломатических миссий.

Министерство иностранных дел на своем официальном сайте ежедневно обновляет данные о помощи, оказанной гражданам Грузии, проживающим за рубежом, в период пандемии коронавируса. Эти данные содержат два типа информации - уход за гражданами за рубежом до возвращения на родину и статистика их постепенного возвращения.

По рекомендации Межведомственного координационного совета, цена на билеты на спецрейсы не должна превышать 199 евро. Билеты появляются в продаже за два дня до назначенного рейса на сайте компании Georgian Airways, которая осуществляет возвращение мигрантов на родину.

Спецрейсы выполняются в полном соответствии с правилами Всемирной организации здравоохранения, и все пассажиры, прибывающие в Грузию, проходят 14-дневный обязательный карантин.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)