Агентство по туризму Азербайджана: На повестке дня - оказание качественных и доступных услуг населению

БАКУ/Trend/ - Основная цель Государственного агентства по туризму - это оказание высококачественных и доступных по цене услуг населению в регионах в посткарантинный период, сказал в пятницу Trend пресс-секретарь Агентства Кянан Гулузаде.

По его словам, одной из главных задач агентства является обеспечение приемлемой ценовой политики в сфере туризма в стране в период после пандемии, чтобы наибольшее число граждан имело возможность отдохнуть летом за счет своего бюджета.

Гулузаде добавил, что в связи с этим проводятся обсуждения с предпринимателями, работающими в сфере туризма: "Рынок диктует низкие цены в период после глобального кризиса. Они будут стабилизироваться на основании требований рыночной экономики после того, как откроются границы, и в Азербайджан вновь будут приезжать туристы. Могут вернуться и цены, которые были в туристической сфере до карантина. Но нам хотелось бы, чтобы на первое время в регионах населению оказывались услуги высокого уровня по доступным и выгодным ценам".

В заключение пресс-секретарь Агентства добавил, что в Азербайджане нет проблем с размещением туристов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)