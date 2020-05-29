Нафталан вошел в тройку самых популярных в СНГ курортов

БАКУ /Trend - Туристический портал ТурСтат представил рейтинг курортов и стран СНГ для санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного отдыха летом, сообщает в пятницу Trend.

Курорты в Беларуси, Казахстане и Азербайджане возглавляют список самых популярных для оздоровительного отдыха и лечения в санаториях стран СНГ.

В топ-4 для лечебно-оздоровительного отдыха входят курорты на озере Нарочь в Беларуси, курорт Бурабай в Казахстане, курорт Нафталан в Азербайджане и озеро Иссык-Куль в Кыргызстане.

На проживание, питание и лечение на курортах в странах СНГ туристы тратят, в среднем, три тысячи рублей в сутки.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности курортов СНГ для санаторного-курортного и оздоровительного отдыха.