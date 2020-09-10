Туркомпании Азербайджана возобновляют работу
БАКУ /Trend/ - В соответствии с указаниями Оперативного штаба при Кабмине, связанными с послаблением карантина, наряду с деятельностью ряда сфер, возобновляется также деятельность долгое время не функционировавших туркомпаний, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Ассоциацию туристических агентств Азербайджана (ATAA).
Туркомпаниям разрешается возобновление работы в офисных условиях с соблюдением методических указаний, утвержденных решением Кабмина от 16 мая 2020 г.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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