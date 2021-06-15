Худаферинские мосты способствуют развитию связей между Азербайджаном и Ираном в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - Худаферинские мосты занимают особое место в отношениях Азербайджана и Ирана, в том числе с исторической точки зрения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Аскер Мунесан.

По его словам, этим мосты способствуют развитию связей между двумя странами в сфере туризма.

Министр также анонсировал работы по укреплению инфраструктуры Худаферинских мостов.

По словам главы ведомства, для восстановления и регистрации на международном уровне Худаферинских мостов в качестве исторического памятника будут проведены обсуждения с азербайджанской стороной.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)