Худаферинские мосты способствуют развитию связей между Азербайджаном и Ираном в сфере туризма
БАКУ /Trend/ - Худаферинские мосты занимают особое место в отношениях Азербайджана и Ирана, в том числе с исторической точки зрения.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Аскер Мунесан.
По его словам, этим мосты способствуют развитию связей между двумя странами в сфере туризма.
Министр также анонсировал работы по укреплению инфраструктуры Худаферинских мостов.
По словам главы ведомства, для восстановления и регистрации на международном уровне Худаферинских мостов в качестве исторического памятника будут проведены обсуждения с азербайджанской стороной.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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