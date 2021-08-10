Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив)

ИСМАИЛЛЫ /Trend/ - Надеюсь, что Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в сфере туризма в 2023–2024 годах.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

По его словам, это в основном зависит от сроков пандемии.

«В 2019 году Азербайджан посетили 3,219 миллиона иностранцев. Большинство из них были туристами. В январе – феврале 2020 года рост по данному показателю составил 18 процентов, но затем пандемия нарушила все наши планы и нанесла большой ущерб. Этот удар получил не только Азербайджан, но и все страны мира.

По нашим оптимистичным прогнозам, Азербайджан вернется к допандемийной ситуации в сфере туризма в 2023 году, однако полное восстановление, по нашему мнению, произойдет в 2024 году.

В июне в соответствии с указом премьер-министра Азербайджана был разрешен въезд в страну туристов из 20 государств, но это не значит, что эпидемиологическая ситуация не принимается во внимание. Сегодня мы видим, что после открытия границ число инфицированных в ряде стран выросло. Наша задача, как Государственного агентства по туризму, заключается в привлечении большего числа туристов в страну, однако мы должны учитывать и пандемию», – отметил Нагиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@cingizsafarli