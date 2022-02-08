Туристам рассказали об эффективных способах сэкономить на отпуске
Путешественникам рассказали об эффективных способах сэкономить на отдыхе при покупке авиабилетов. Лайфхаки от бюджетной венгерской авиакомпании Wizz Air публикует Metro, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
В первую очередь специалисты посоветовали выбирать на сайте авиаперевозчиков опцию «гибкие даты». Они отметили, что использование подобной функции позволяет предложить отдыхающим наиболее выгодные варианты перелета.
По их словам, если в путешествие отправляются несколько человек, то лучше не покупать все проездные документы вместе, поскольку алгоритм авиакомпании автоматически посадит группу вместе и авиабилеты обойдутся дороже. Также путешественникам посоветовали заранее приобретать места — наиболее выгодно покупать билеты за восемь недель до предполагаемой поездки.
Эксперты также порекомендовали туристам, планирующим отпуск за рубежом, искать билеты в валюте пункта назначения, поскольку разница в конвертации валюты может значительно повысить бюджет всего путешествия.
Кроме того, они обратили внимание, что в некоторых случаях выгоднее приобретать билеты туда и обратно отдельно. «Это может быть не всегда так, но во время поиска лучших предложений стоит искать на двух разных вкладках все варианты перелетов», — пояснили собеседники издания.
Наконец, эксперты посоветовали путешественникам следить за акциями и скидками на сайтах перевозчиков и в их социальных сетях. «Многие авиакомпании вознаграждают своих подписчиков, предлагая им эксклюзивные предложения и предоставляя им ранний доступ к распродажам и персонализированным кодам скидок», — заключили эксперты.