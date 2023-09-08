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Азербайджан обсудил с рядом стран расширение сотрудничества в сфере туризма (ФОТО)

Туризм Материалы 8 сентября 2023 12:02 (UTC +04:00)
Азербайджан обсудил с рядом стран расширение сотрудничества в сфере туризма (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсудил с Турцией и Швейцарией расширение сотрудничества в сфере туризма, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА), председатель АТАА Гёйдениз Гахраманов провел встречу с советником по культуре и туризму посольства Турции в Азербайджане Мухиттином Мачидом, представителем турецкого Агентства по продвижению и развитию туризма в Азербайджане и Грузии Сердаром Кескином и представителем по Азербайджану Айнурой Алязовой, а также с руководителем туристического представительства Швейцарии по странам СНГ Натальей Варт.

В ходе встречи с представителями Турции были обсуждены вопросы расширения развивающихся связей между туристическими структурами двух стран, перспективы сотрудничества, организация рекламных и пропагандистских мероприятий с целью увеличения туристского обмена и другие вопросы.

В рамках встречи с Натальей Варт были обсуждены вопросы оценки возможностей взаимного сотрудничества и повышения туристической привлекательности стран.

В ходе обсуждений были рассмотрены вопросы формирования двусторонних связей в сфере туризма, налаживания совместного сотрудничества как в области медицинского, так и развлекательного туризма, установления сотрудничества с компаниями-членами, а также проведения встреч в формате B2B для увеличения числа туристических визитов, подготовки проектов, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан посетили 1 602 600 иностранцев, что более чем в два раза превышает показатель 2021 года (790 062).

Азербайджан обсудил с рядом стран расширение сотрудничества в сфере туризма (ФОТО)
Азербайджан обсудил с рядом стран расширение сотрудничества в сфере туризма (ФОТО)
Азербайджан обсудил с рядом стран расширение сотрудничества в сфере туризма (ФОТО)
Азербайджан обсудил с рядом стран расширение сотрудничества в сфере туризма (ФОТО)
Азербайджан обсудил с рядом стран расширение сотрудничества в сфере туризма (ФОТО)
Азербайджан обсудил с рядом стран расширение сотрудничества в сфере туризма (ФОТО)
Азербайджан обсудил с рядом стран расширение сотрудничества в сфере туризма (ФОТО)
Азербайджан обсудил с рядом стран расширение сотрудничества в сфере туризма (ФОТО)
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