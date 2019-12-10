БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начинается движение поездов по маршруту Новороссийск-Баку-Новороссийск.

Об этом сообщила Trend глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова.

"Поезда будет отправляться каждые четыре дня, в пути они будут находиться в течении 31 часа", - отметила она.

"Поезд будет совершать остановки в Азербайджане на станциях Шабрань, Хачмаз и Сумгайыт" - добавила Байрамова.

Поезд прибудет в Баку сегодня в 02:15.

Напомним, что шесть вагонов, движущихся по направлению Новороссийск-Баку-Новороссийск, будут следовать в составе поезда из Ростова. Вагоны будут отцеплены и продолжат самостоятельное движение со станции "Кавказский" на Северо-Кавказской железной дороге.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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