Расширяется сотрудничество между железными дорогами Азербайджана и России (ФОТО)

11 декабря 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Москве состоялась встреча председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавида Гурбанова с гендиректором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В ходе встречи Олег Белозеров рассказал о текущем состоянии двустороннего сотрудничества между железными дорогами и, отметив положительную динамику, назвав укрепление международных транспортных коридоров одной из важных задач, глава РЖД особо подчеркнул значимость в этой сфере маршрута Международного транспортного коридора «Север-Юг», проходящего по западной части Каспийского моря. Обсужден проект синергии потенциала Транссибирской магистрали и возможностей БТК в формате «Восток-Запад», относительно развития которого были получены рекомендации от глав обоих государств на полях Второй международной конференции "Один пояс - один путь" в апреле этого года в Пекине.

В свою очередь, Джавид Гурбанов проинформировал главу РЖД о проделанной по этим проектам работе, отметив при этом, что деятельность по всем трем проектам успешно продолжается. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы технического, технологического и организационного характера в целях выработки совместного интегрированного логистического продукта по указанным маршрутам. Согласован план совместных действий, включающий в себя участие на выставках, конференциях, брифингах и других рекламных мероприятиях в целях продвижения проектов. В ближайшее время такие мероприятия планируется провести в Нью-Дели (Индия) в конце января и Токио (Япония) - в третьей декаде декабря.

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  • Расширяется сотрудничество между железными дорогами Азербайджана и России (ФОТО)
  • Расширяется сотрудничество между железными дорогами Азербайджана и России (ФОТО)
  • Расширяется сотрудничество между железными дорогами Азербайджана и России (ФОТО)
  • Расширяется сотрудничество между железными дорогами Азербайджана и России (ФОТО)
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