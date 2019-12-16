AZAL значительно расширит возможности Центра подготовки пилотов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 16 декабря 2019 года, Баку – «Азербайджанские Авиалинии» приобретают у компании FlightSafety International авиационный тренажер последнего поколения для самолета типа Embraer E-190, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Тренажер будет установлен в Центре подготовки пилотов в Национальной академии авиации Азербайджана.

Соответствующее соглашение подписали 16 декабря в Баку с азербайджанской стороны президент AZAL Джахангир Аскеров и ректор Национальной академии авиации, академик Ариф Пашаев, со стороны компании FlightSafety International - исполнительный директор по услугам авиатренажеров Джон Ван Марен (John C. Van Maren) и директор по продажам Филипп Делфур (Philiipe Delfour) .

Общая сумма контракта составляет 11,5 млн. долларов США.

Новый тренажерный комплекс «FS1000 Embraer E190-E1 Level D Full Flight Simulator» позволит проводить полную подготовку и сертификацию пилотов азербайджанского лоукостера Buta Airways. Предварительная договоренность на приобретение данного тренажера была достигнута в ноябре текущего года на выставке Dubai Air Show – 2019.

«Национальная академия авиации (НАА) является кузницей кадров гражданской авиации Азербайджана. Поэтому мы постоянно работаем над расширением ее материально-технической базы. Совместно с ректором НАА, академиком Арифом Пашаевым было принято решение о строительстве на территории академии второго здания, - постройка которого подходит к завершению, - предназначенного для тренажерного комплекса. В нем будут размещены авиасимуляторы для самолетов типов Embraer E-190 и Boeing 787 Dreamliner. Подписание сегодняшнего соглашения лишнее подтверждение тому, что мы упорно работаем над развитием и улучшением профессионализма кадров в сфере авиации», - сказал Джахангир Аскеров.

Следует отметить, что обучение на данном комплексе будут проходить не только пилоты азербайджанских, но и иностранных авиакомпаний.

Центр подготовки пилотов AZAL функционирует с 2010 года. Он состоит из отделов теоретической и практической подготовки. Ежегодно отдел теоретической подготовки обеспечивает участие более 7000 специалистов гражданской авиации на более чем

300 курсов повышения квалификации. В отделе практической подготовки функционируют столь важные для приобретения и поддержания профессиональных навыков пилотирования четыре летных симулятора - Airbus A319/320, Boeing 757/767, ATR-42/72, а также вертолет Mi-8AMT.

«FlightSafety очень горда тем, что авиакомпания AZAL выбрала нас в качестве поставщика этого передового авиасимулятора. Он соответствует самого строгому стандарту – уровню D. Это наглядно демонстрирует приверженность AZAL безопасности и предоставлению своим пилотам самого качественного и эффективного обучения. Мы с нетерпением ждем расширения наших отношений с авиакомпанией и нашего присутствия в Азербайджане», - отметил Джон Ван Марен.

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