В Баку создано более 20 новых остановок для такси

19 декабря 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В течение года в Баку была создана еще 21 остановка для такси.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

«За отчетный период также были приведены в соответствие с необходимыми требованиями тротуары общей протяженностью 657 метров, отремонтированы 256 автобусных остановок, на железнодорожных переездах установлены 218 дорожных знаков», - сказали в БТА.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В Баку создано более 20 новых остановок для такси
  • В Баку создано более 20 новых остановок для такси
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