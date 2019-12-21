На близлежащей территории станции метро 20 января установлены камеры (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На пересечении Московского проспекта, улицы 20 января и прилегающей к нему территории (так называемая "Шамахинка") установлены камеры для усиления контроля за незаконной парковкой, сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве.

Учитывая это, водителям рекомендуется соблюдать правила остановки и стоянки на указанной территории, не ограничивать движение других участников движения, особенно регулярных маршрутов, незаконно останавливаясь на проезжей части дороги.

Потому как это приводит к задержкам в интервалах около 400 автобусов, следующих по 24 регулярным маршрутам в сторону 20 января и в обратном направлении, что, в свою очередь, приводит к тому, что около 410 тысяч пользователей общественного транспорта теряют время.

Основной целью деятельности Агентства является обеспечение безопасного, бесперебойного и комфортного движения транспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Бакинское Транспортное Агентство является юридическим лицом, осуществляющим регулирование и надзор в области пассажирских перевозок, участвует в организации движения на административной территории города Баку. Агентство действует во взаимодействии с государственными и местными органами самоуправления, международными и неправительственными организациями, другими юридическими и физическими лицами при выполнении своих обязательств.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.